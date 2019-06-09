أمير مكة يواسي مواطنا فقد زوجته وثلاثة من أبنائه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة، الدكتور عبدالرحمن الشهري، الذي توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة.

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وقدم الفيصل تعازيه ومواساته للشهري، سائلا الله للمتوفين الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه عبر الشهري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.

وكانت زوجة الشهري وأبناؤه الثلاثة توفوا نتيجة حريق وقع في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي.