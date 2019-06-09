7 آلاف زائر للمصمك خلال إجازة العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل متحف المصمك خلال إجازة عيد الفطر لهذا العام ما يزيد على 7 آلاف زائر من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين.
واطلع الزوار على ما يحتويه المتحف من صور ولوحات وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض، ووزعت عليهم العديد من مطبوعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وأوضح مدير المتحف ناصر العريفي أن استعدادات المتحف بدأت منذ وقت مبكر، حيث كلف العديد من المرشدين لاستقبال زوار المتحف ومرتادي احتفالات منطقة قصر الحكم في مدينة الرياض، الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع العرض التمثيلي المباشر عن استعادة مدينة الرياض على يد الملك عبدالعزيز، الذي أقيم في ساحة المصمك الخارجية.
وقدم مدير المتحف الدعوة للجميع لزيارة هذا المعلم الوطني المهم، مشيرا إلى أن المتحف يستقبل الزوار من الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساء طوال العام.
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