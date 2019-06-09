مغامرة لاستكشاف كنز جدة التاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

ضمن فعاليات موسم جدة انطلقت أمس مسابقة «كنز البلد»، وهي مغامرة لاستكشاف أهم معالم المنطقة التاريخية في جدة، ويشارك فيها عدد كبير من سكان وزوار المدينة من خلال تطبيق بالجوال يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، وهو متوفر في الموقع الرسمي للمسابقة.

وتهدف المسابقة إلى استكشاف المشاركين أهم معالم المنطقة التاريخية بطريقة تفاعلية وفريدة من نوعها من خلال الإجابة على أسئلة يحصلون من خلالها على إشارات ودلائل تقودهم إلى الهدف عبر مسار محدد، وذلك من خلال البحث عن معالم أثرية في المنطقة بهدف تعريفهم بتاريخ جدة وإحياء تراثها القديم.

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ويتجول المشاركون في المسابقة داخل المنطقة التاريخية في جدة يوميا خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو 2019 من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشرة مساء، وللمشاركين أيضا خيار اللعب كأفراد أو كفريق مكون من 6 أعضاء كحد أقصى.

وبمجرد بدء المغامرة، يستكشف المشاركون المنطقة التاريخية من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة والتحديات والألغاز لمعرفة المزيد عن أشهر معالم منطقة جدة التاريخية، وسيكون جميع المشاركين مؤهلين للحصول على الهدايا التي تحمل شعار مسابقة «كنز البلد».

وضبط مسار مغامرة المشاركين داخل المنطقة التاريخية لمدينة جدة بالتعاون مع هيئة جدة التاريخية ونخبة من مؤرخي جدة ليكون متوافقا مع ترتيب الأسئلة، ويمكن للمتسابقين أيضا اتباع طريقهم المفضل.

ويحصل الفائزون على مستوى الأفراد بالمركز الأول على جنيهات ذهب بقيمة عشرة آلاف ريال وميدالية ذهبية، والثاني جنيهات فضة بقيمة خمسة آلاف ريال وميدالية فضية، والثالث جهاز ايفون وميدالية برونزية. أما على مستوى الفرق سيحصل فريق الأسبوع على ساعة أبل وميدالية ذهبية، فيما رصدت جائزة أثرية قيمتها 60 ألف ريال للجائزة الكبرى.