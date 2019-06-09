5 ملايين زائر لفعاليات موسم العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جذب موسم العيد في ختام فعالياته خمسة ملايين زائر، لما يزيد على 350 فعالية و900 عرض في 90 مدينة احتضنتها خلال 5 أيام، وضمت من بينها 57 فعالية نوعية موزعة على خمس مدن رئيسة «الرياض، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الأحساء، الطائف»، وشملت فعاليات الأمانات وهيئات تطوير المدن، أعاد من خلالها الموسم مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد، الذي انطلق للمرة الأولى تحت مظلة «مواسم السعودية» بهوية موحدة وشاملة صممت بطريقة ابتكارية وألوان تعكس التنوع الثقافي والفني، وتمثل مكانة المملكة وقيمتها على مستوى العالم الإسلامي من خلال الاحتفاء بعيد الفطر.

وحرص «موسم العيد» عبر ثلاثة مسارات، على تعزيز مشاعر «اللمة والمحبة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال» عن طريق مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة والشاملة، شملت تقديم عدد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الفن في العالم العربي، وإعادة إحياء الفن المسرحي مع مجموعة من المسرحيات ونجوم الكوميديا على المستوى الإقليمي، كما قدمت العروض العالمية الترفيهية وعروض السيرك الشهيرة للمرة الأولى بالمملكة.

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كما نشرت مظاهر الفرح في كل مكان عبر الألعاب النارية وتزيين الشوارع والميادين ومناطق الاحتفاء بالإضاءات المتوافقة مع ألوان هوية العيد، إضافة إلى تطبيق مطاعم ومقاه لهوية العيد الموحدة، والتنسيق مع المراكز التجارية لتستقبل روادها 24 ساعة خلال أيام العيد، فيما لفتت الفعاليات والأنشطة الأنظار، وحققت الانتشار الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الإضاءات المميزة في «موسم العيد» استقطاب الفعاليات 23% من خارج المدن المستهدفة، مما يؤكد نجاح «هذا العيد» في جذب أكبر عدد من جميع شرائح المجتمع ومختلف الأذواق والفئات العمرية، وزيادة مستوى إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة.

عن فعاليات موسم العيد

500 مطعم ومقهى طبق هوية العيد الموحدة

500 ألف عيدية تذكارية وألعاب للأطفال

3 أغان جديدة لكبار نجوم الفن

14 مليونا التفاعل مع المواد المقدمة من الحسابات الرسمية

900 مليون عدد مرات الظهور

تصدرت وسوم موسم العيد قائمة الترند العالمي مرتين بمعدل ظهور تجاوز المليارين