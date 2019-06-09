جوازات الرياض تنهي 8761 عملية في إجازة العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطر المبارك 8761 عملية للحالات الطارئة، تنوعت ما بين خدمات التأشيرات بجميع أنواعها، من إصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل الكفالة، وخدمات جواز السفر السعودي.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد الهباس أن ذلك يأتي بناء على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى الذي يتابع العمل بشكل مستمر، لإنهاء المراجعين بشكل عاجل لتلك الحالات التي يتعذر إنجازها من الخدمات الالكترونية.