تأشيرة سياحية فورية لزوار جدة من الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت اللجنة المنظمة لموسم جدة إطلاق تأشيرة سياحية الكترونية فورية لزوار موسم جدة من خارج السعودية يستغرق إصدارها ثلاث دقائق، وذلك لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على السعودية كإحدى الدول السياحية الرائدة في العالم، كما تمنح مالكها حق الإقامة مدة 30 يوما، وتتبع مختلف الفعاليات الترفيهية التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة.
وقال المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبوزنادة «إن إقرار التأشيرة الاستثنائية يأتي لتعزيز تدفق السياح والزوار إلى عروس البحر الأحمر، والدفع باتجاه إنجاح موسم جدة الذي يعد الأول من نوعه، مشيرا إلى أنها مبادرة تعكس اهتمام القيادة بكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع السياحة، وحرصها على مواكبة متطلبات التنمية الجديدة، حيث تعد السياحة اليوم محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما في التنويع الاقتصادي الذي تتطلع المملكة لتحقيقه».
وأضاف أنه جرى ربط إصدار التأشيرة بشراء تذاكر لأي من المناسبات والفعاليات التي يقدمها الموسم، حيث يضمن شراء تذكرة الدخول للسائح الحصول على التأشيرة السياحية الالكترونية بشكل فوري وفي غضون ثلاث دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة شارك sharek.com.sa، واتباع الإرشادات البسيطة، لتصدر التأشيرة فورا.
ويستمر موسم جدة، الذي انطلق أمس الأول، حتى 18 يوليو المقبل، مستهدفا مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، وذلك في مسعى لدعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني؛ وتعزز مكانة جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.
مميزات التأشيرة السياحية الالكترونية
- لا حاجة لملصق على جواز السفر
- إفادة فورية في غضون ثوان
- مرونة كاملة: لا حاجة لمراجعة السفارة
- اختر فعالية تؤهلك للحصول على التأشيرة واختر تذاكرك من خلال الموقع www.jeddah.sa
- سجل في موقع شارك sharek.com.sa واملأ نموذج الطلب
- اتمم عملية الدفع الالكتروني
- يصلك بريد الكتروني يحتوي على تأشيرتك الالكترونية وبريد آخر يحتوي على تذاكرك
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