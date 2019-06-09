نسخة ثانية لـ"فرجت" توسع خيارات السداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما شمل الإصدار الأول من خدمة «فرجت» مع أبشر سجناء الحقوق المالية ممن ليس عليهم سوابق لمطالبات مالية، سيتضمن الإصدار الثاني إمكانية السداد عن السجناء أصحاب السوابق المالية مع ذكر أسباب ديونهم ويكون الخيار للمتبرع فاعل الخير في اختيار السجين الذي يرغب في السداد عنه، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت لـ«مكة».

وأوضح أنه يوجد في سجون المملكة آلاف الحالات من المواطنين والمقيمين الذين يتوقف إطلاق سراحهم على سداد مبالغ مالية لا تتوفر لديهم، ولا يعلم الآخرون عنهم ولا عن قضاياهم مما يجعل جهود ذويهم في جمع الأموال للسداد عنهم محدودة وغير مدعومة بما يعزز ثقة الناس بغاياتها ومشروعيتها، مما أدى لتطوير فكرة توفير منصة رقمية رسمية موحدة لمساعدة سجناء الحقوق المالية في تسهيل وتسريع جمع المبالغ المالية بقدر ما عليهم من ديون من قبل ذويهم وفاعلي الخير والمتبرعين، وذلك وفق إجراءات نظامية وبخصوصية عالية، فكانت انطلاقة خدمة «فرجت» من خلال منصة أبشر.

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ونوه ابن نحيت إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون تهدف من هذه الخدمة إلى توفير الفرصة والوسيلة النظامية للمواطنين والمقيمين للمشاركة في مساندة المحكومين بالسجن بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير، ويمكن لفاعل الخير التأكد من أن السداد عن سجين فعلي دون غيره، فالمتبرع هو من يحدد السجين والمبلغ المالي الذي يرغب دفعه تقنيا من خلال منصة أبشر، بما يضمن ارتباط المبلغ المدفوع بفاتورة السجين المحدد.

وحول ما إذا كانت توجد طريقة لمعرفة سبب الدين للتأكد من أنه ليس بسبب تلاعب أو إسراف مثلا، بين أنه تحدد قوائم السجناء الذين يستحقون الاستفادة من خدمة فرجت وفق إجراءات نظامية مبنية على الأحكام القضائية الصادرة بحق كل منهم، ومن يسعى لفعل الخير لن يتردد في القيام به لشخص نظر القضاء في قضيته وأصدر حكمه فيها، لافتا إلى أن القوائم المنشورة للسجناء المستحقين على منصة أبشر لسجناء ليست لهم سوابق في القضايا المالية. وفيما يخص المتلاعبين والمسرفين فهؤلاء نادرا ما يتوقفون عن تكرار أخطائهم وقد يجد بعضهم نفسه في السجن أكثر من مرة بسبب قضاياه المالية، لكننا نسعى إلى تطوير الإصدار الثاني لخدمة فرجت بحيث ألا يحرموا من هذه الخدمة مع ذكر أسباب ديونهم.

وعن وضع بعضهم فواتير أو وثائق صادرة من المحكمة بمواقع التواصل الاجتماعي واستعطاف الناس للسداد باعتبار أنها مدرجة في خدمة فرجت، قال «نوجه محبي فعل الخير للتبرع لسجناء الحقوق المالية عبر منصة أبشر وعدم الالتفات للدعوات الخاصة التي لا يمكن التحقق منها وغاياتها. ويمكن التحقق من وجود فاتورة السداد في خدمة فرجت من خلال الرابط المحدد».