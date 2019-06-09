500 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أمس أن عدد المسافرين عبر الجسر خلال 5 أيام من إجازة عيد الفطر المبارك بلغ نحو 500 ألف مسافر، بزيادة 3.2% عن الفترة نفسها للعام الماضي.

وأوضحت المؤسسة العامة في جسر الملك فهد أنه رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد ظهرت حركة المسافرين بصورة مختلفة بغياب التكدسات والازدحام في كلا الجانبين وتحقيق أزمنة عبور مثالية، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.

وقدم المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة المهندس عماد المحيسن، الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بالجسر في المملكتين الشقيقتين على الجهود المبذولة وحسن التنسيق والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة، تماشيا مع حرص وتوجيه القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.