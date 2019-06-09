5 مليون زائر لفعاليات وعروض "موسم العيد" في جميع مناطق المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجح موسم العيد في ختام فعالياته بجذب ٥ مليون زائر، لما يزيد عن 350 فعالية و900 عرض في 90 مدينة احتضنها خلال 5 ايام، وضمت من بينها 57 فعالية نوعية موزعة على 5 مدن رئيسية "الرياض، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الأحساء، الطائف"، وشملت فعاليات الامانات وهيئات تطوير المدن، أعاد من خلالها الموسم مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد، الذي ينطلق لأول مرة تحت مظلة "مواسم السعودية" بهوية موحدة وشاملة تم تصميمها بطريقة ابتكارية والوان تعكس التنوع الثقافي والفني، وتمثل مكانة المملكة وقيمتها على مستوى العالم الإسلامي من خلال الاحتفاء بعيد الفطر المبارك.

وقد حرص "موسم العيد" عبر 3 مسارات، على تعزيز مشاعر "اللمة والمحبة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال" عن طريق مجموعة من البرامج والانشطة المتنوعة والشاملة، شملت تقديم عدد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الفن في العالم العربي، وإعادة إحياء الفن المسرحي مع مجموعة من المسرحيات ونجوم الكوميديا على المستوى الإقليمي، كما تم تقديم العروض العالمية الترفيهية وعروض السيرك الشهيرة لأول مرة بالمملكة.

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كما تم نشر مظاهر الفرح في كل مكان عبر الألعاب النارية وتزيين الشوارع والميادين ومناطق الاحتفاء بالعيد بالإضاءات المتوافقة مع الوان هوية العيد، بالإضافة إلى اكثر من 500 مطعم ومقهى طبق هوية العيد الموحدة، والتنسيق مع المراكز التجارية لتستقبل روادها 24 ساعة خلال أيام العيد، وكذلك قدم الموسم اكثر من 500 ألف عيدية تذكارية وألعاب للأطفال في كل مناطق المملكة وخاصة في "مدن العيد" بالحدائق العامة، كما تم إنتاج 3 أغانٍ جديدة لكبار نجوم الفن "راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، ماجد المهندس" واعادة تجديد الأغنية الشهيرة "من العايدين" للفنان الكبير محمد عبده.

وقد لفتت فعاليات وانشطة ومظاهر "موسم العيد" الأنظار، وحققت الانتشار الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل التفاعل مع المواد المقدمة من حسابات "موسم العيد" الرسمية الى أكثر من ١٤ مليون، وعدد مرات الظهور تجاوزت ٩٠٠ مليون، وتصدرت الوسوم المخصصة لموسم العيد اعلى قائمة الترند العالمي مرتين بمعدل ظهور تجاوز 2 مليار، كما وصل عدد زوار موقع "مواسم السعودية" الالكتروني لاستعراض فعاليات العيد لأكثر من 1,2 مليون زائر لاستعراض فعاليات موسم العيد، كما تجاوز عدد مستخدمي العدسة المصاحبة لأغنية العيد في السناب شات أكثر من 600 ألف، والجدير بالذكر أن حسابات "موسم العيد" الرسمية قدمت هدايا وعيديات لمتابعيها وصلت قيمتها إلى نصف مليون ريال، شملت سيارات الفارهة و ساعات الفاخرة ومبالغ نقدية وتذاكر لحضور الفعاليات المختلفة.

ومن الإضاءات المميزة في "موسم العيد" استقطاب الفعاليات ما يقارب 23% من خارج المدن المستهدفة، مما يؤكد نجاح "هذا العيد" في جذب اكبر عدد من جميع شرائح المجتمع ومختلف الأذواق والفئات العمرية، وزيادة مستوى إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة.