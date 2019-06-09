إزالة 21 ألف طن نفايات صلبة في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

أزالت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها 21 ألف طن من النفايات الصلبة خلال رمضان وفترة إجازة العيد، تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة فهد بن سلطان، وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد القصبي، وذلك بتجنيد إمكانات الأمانة وبلدياتها التابعة خلال رمضان وعطلة العيد لتقديم أفضل الخدمات البلدية لسكان مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها وقراها من المواطنين والمقيمين أو القادمين إليها أثناء إجازة العيد.

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس إبراهيم الغبان أن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمحافظات ممثلة بالإدارات العامة للنظافة والمرادم كثفت جهودها لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة خلال رمضان وفترة إجازة العيد، مشيرا إلى أن الأمانة حشدت 2734 عامل نظافة للعمل على مدار الساعة، وخصصت 261 آلية منوعة للنظافة للتعامل مع تزايد النفايات خلال الموسم ورفع المخلفات المنزلية والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة ونقلها لمردم النفايات، ومعالجتها بيئيا وفق الأساليب العلمية المتبعة أثناء عطلة عيد الفطر بإشراف مباشر ومتابعة من أمين المنطقة المهندس فارس الشفق.

وأكد الغبان أهمية دور المواطنين والمقيمين في التعاون مع جهود الأمانة، والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بالرقم 940.

النفايات المزالة