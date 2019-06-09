السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك
أزالت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها 21 ألف طن من النفايات الصلبة خلال رمضان وفترة إجازة العيد، تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة فهد بن سلطان، وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد القصبي، وذلك بتجنيد إمكانات الأمانة وبلدياتها التابعة خلال رمضان وعطلة العيد لتقديم أفضل الخدمات البلدية لسكان مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها وقراها من المواطنين والمقيمين أو القادمين إليها أثناء إجازة العيد.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس إبراهيم الغبان أن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمحافظات ممثلة بالإدارات العامة للنظافة والمرادم كثفت جهودها لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة خلال رمضان وفترة إجازة العيد، مشيرا إلى أن الأمانة حشدت 2734 عامل نظافة للعمل على مدار الساعة، وخصصت 261 آلية منوعة للنظافة للتعامل مع تزايد النفايات خلال الموسم ورفع المخلفات المنزلية والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة ونقلها لمردم النفايات، ومعالجتها بيئيا وفق الأساليب العلمية المتبعة أثناء عطلة عيد الفطر بإشراف مباشر ومتابعة من أمين المنطقة المهندس فارس الشفق.
وأكد الغبان أهمية دور المواطنين والمقيمين في التعاون مع جهود الأمانة، والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بالرقم 940.
النفايات المزالة
- 6800 طن منزلية
- 13,200 طن تجارية
- 1832 طنا ذات الأحجام الكبيرة
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 21 ألف طن نفايات صلبة في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.