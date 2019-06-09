أمانة الأحساء تستعرض تجربتها التراثية أمام المدن المبدعة في إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

تشارك أمانة الأحساء في الاجتماع السنوي الثالث عشر للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، الذي انطلق أمس في مدينة فبريانو الإيطالية، بحضور عمداء وممثلين عن 180 مدينة مبدعة في 72 دولة حول العالم.

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ويهدف الاجتماع الذي يستمر لمدة سبعة أيام إلى استعراض الممارسات والخبرات ومناقشة دور الإبداع والثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من الأمم المتحدة.

وتستعرض أمانة الأحساء تجربتها في المحافظة على التراث بالأحساء، عبر عدد من البرامج التنفيذية والمساهمات المجتمعية والمهرجانات الهادفة إلى أهمية الثقافة والإبداع في تشكيل مدن المستقبل ودور الحرف والفنون في التنمية الحضارية المستدامة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الأمانة تسعى لتعميق دورها المجتمعي في تقديم الخدمات للحرفيين وإشراكهم في معظم المناسبات والمهرجانات والفعاليات، نظير ما تمتلكه الأحساء من المقومات الإبداعية مما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم.