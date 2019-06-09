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قدَّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجدة، الذي توفي عصر الأحد بعد عارض صحي تعرض له مؤخرًا.
ونعى الوزير "آل الشيخ" مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة قائلاً: "فَقَدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين، الذي قدم الكثير لوطنه في مسيرته العملية".
"آل الشيخ" ينعى "الثقفي": فَقَدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصينسعود الدعجاني الخليج 365 2019-06-09
قدَّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجدة، الذي توفي عصر الأحد بعد عارض صحي تعرض له مؤخرًا.
ونعى الوزير "آل الشيخ" مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة قائلاً: "فَقَدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين، الذي قدم الكثير لوطنه في مسيرته العملية".
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
08:42 PM
قدَّم خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد
قدَّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجدة، الذي توفي عصر الأحد بعد عارض صحي تعرض له مؤخرًا.
ونعى الوزير "آل الشيخ" مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة قائلاً: "فَقَدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين، الذي قدم الكثير لوطنه في مسيرته العملية".
، "آل الشيخ" ينعى "الثقفي": فَقَدنا بفقده أحد رجالات التعليم المخلصين ،
المصدر : الخليج 365
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