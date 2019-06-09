محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد "وليد الدهناوي" مدير إدارة سفر السعوديين بجوازات منطقة جازان، إلى رتبته الجديدة "مقدم". وأعرب المقدم "الدهناوي" عن سعادته بالترقية وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن. أسرة صحيفة "الخليج 365" تهنّئ "المقدم وليد" على الترقية، متمنّين له مزيدًا من النجاح في حياته العملية. "الدهناوي" إلى رتبة "مقدم" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09 صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد "وليد الدهناوي" مدير إدارة سفر السعوديين بجوازات منطقة جازان، إلى رتبته الجديدة "مقدم". وأعرب المقدم "الدهناوي" عن سعادته بالترقية وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن. أسرة صحيفة "الخليج 365" تهنّئ "المقدم وليد" على الترقية، متمنّين له مزيدًا من النجاح في حياته العملية. Advertisements 09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 07:10 PM صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد "وليد الدهناوي" مدير إدارة سفر السعوديين بجوازات منطقة جازان، إلى رتبته الجديدة "مقدم". وأعرب المقدم "الدهناوي" عن سعادته بالترقية وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن. أسرة صحيفة "الخليج 365" تهنّئ "المقدم وليد" على الترقية، متمنّين له مزيدًا من النجاح في حياته العملية. ، "الدهناوي" إلى رتبة "مقدم" ،

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