أمير الرياض يوجه بالقبض على شخص أطلق النار في الهواء عقب خطبة العيد

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الأجهزة الأمنية المختصة بالقبض على شخص أطلق النار في الهواء عقب انتهاء خطبة عيد الفطر المبارك. وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علوش بن بادي إن أمير الرياض وجه بسرعة القبض على الشخص المخالف وإحالته للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقه.

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