تفاصيل وفاة إبن مدير تعليم مكة في السعودية

نعت إدارة تعليم مكة مديرها العام عبدالله الثقفي الذي وافته المنية اليوم، قالت تعليم مكة : انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وستتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر يوم غدٍ الاثنين في المسجد الحرام، والدفن في مقبرة شهداء الحرم، وسيصلي عليه كوكبة من رجال الأعمال والأمراء السعوديين.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة عبر حسابها في «تويتر» أنه سيتم الدفن في مقبرة شهداء الحرم، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعت وزارة التعليم الثقفي بقولها : تنعى وزارة التعليم الأستاذ عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث وافته المنية اليوم بعد عارض صحي ألمَّ به، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر.

وكان مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي تعرض لأزمة صحية صباح يوم الخميس الماضي نُقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.