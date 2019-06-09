«البيئة» تعلن بدء توقيع الغرامات ضد مخالفي ضوابط زراعة الأعلاف

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، عن بدء توقيع غرامات ضد مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف، بواقع 4 آلاف ريال عن كل هكتار.

وتبدأ الوزارة -اعتبارًا من الفترة المقبلة- بمعاقبة مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 66، والصادر في 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداءً من 25 صفر من العام الحالي 1440هـ.

وحدّدت الوزارة ثلاثة نطاقات لمزارع الأعلاف الخضراء التي لم تلتزم بضوابط الإيقاف، شملت المزارع المسجلة التي لم تصدر لها رخصة لزراعة الأعلاف وتزرع الأعلاف، والمزارع غير المسجلة وتقوم بزراعة الأعلاف، والمزارع المسجلة وصدرت لها رخصة لزراعة الأعلاف وتجاوزت المساحة المرخصة لها.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم توقيع غرامة عن كل هكتار يتم زراعته بالأعلاف بدون رخصة زراعية، بواقع 4000 ريال، لافتة إلى أن الجهات التابعة لها تقوم بتنفيذ جولات ميدانية على المزارع المخالفة، بناءً على ضوابط آلية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي بدأ تطبيقها في 25 صفر 1440هـ، مشددة على أنها ستقوم بإيقاع العقوبات على المخالفين خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الوزارة إلى تنفيذ جولة أولى للتصوير الفضائي للمزارع المحورية مع بداية تطبيق القرار، إضافة إلى جولة ثانية للمسح الجوي للتأكّد من التزام المزارع بالضوابط، وتستعدّ لتنفيذ الجولة الثالثة من التصوير الفضائي للمزارع التي يشملها القرار في مناطق الرف الرسوبي خلال الشهر المقبل لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

يُذكر، أن ضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء شملت المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك)، والموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة، وتقسم إلى 50 هكتارًا وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، وتلك الأكثر من 50 هكتارًا وحتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، وأكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).

ويهدف القرار إلى الحفاظ على مخزون المياه الجوفية الذي كانت تستهلك منه زراعة الأعلاف أكثر من 17 مليار م3 سنويًّا قبل تطبيق القرار.

