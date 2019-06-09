مصادر «عاجل»: «المرور» يتجه لمنح معارض السيارات صلاحية تسجيل المركبات وإصدار رخص سير لها

كشفت مصادر «عاجل» عن أن الإدارة العامة للمرور تدرس منح معارض السيارات صلاحيات مزاولة نشاط تسجيل المركبات وإصدار رخص سير لها، وإجراء نقل الملكية، أسوة بشركات تأجير السيارات الكبرى والمعارض، بهدف تقليل تدفق المواطنين لإدارات المرور إلا في الضرورة القصوى .

وأوضحت المصادر أن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي شدد على ضرورة استكمال كل الإجراءات النظامية الواردة بنظام المرور ولائحته التنفيذية والتعليمات المبلغة في حينه، قبل تسجيل المركبات، على أن يكون تسجيل المركبات من قبل موظفين سعوديين مؤهلين لذلك قدر المستطاع.

كما وجه بضرورة أن تتم الإجراءات في ذلك من خلال تطبيق هوية البائع والمشتري، وتحت إشراف صاحب المعرض أو من ينيبه وسد الثغرات التي يمكن من خلالها الإخلال بالأمن.

ويتميز النظام الجديد لمعارض السيارات بمرونة في الإجراءات في استخراج أرقام لوحات السيارات والاستمارة من نفس المعرض، بحسب مصادر «عاجل»، التي أكدت أنه سوف يصبح بمقدور المالك شراء السيارة وامتلاكها فورًا من نفس موقع البيع دون مراجعة إدارات المرور .

