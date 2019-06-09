مقتل مواطن بمحافظة الداير والجهات الأمنية تُباشر التحقيق

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة الداير، شرقي منطقة جازان حادث مقتل مواطن على يد آخر طعنًا. وكشفت مصادر «عاجل» عن أن بلاغًا ورد للجهات الأمنية عن وصول مواطن مطعون إلى طوارئ مستشفى بني مالك العام وحالته حرجة؛ ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى صبيا العام حيث فارق الحياة. وتتحفظ الجهات الأمنية بمحافظة الداير على المتهم بارتكاب الجريمة ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها.

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