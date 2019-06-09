مصادر عاجل: «الغذاء والدواء» تمنع مادة تستخدم في منتجات التجميل تسبب التهيج وتحسس الجلد

قررت هيئة الغذاء والدواء، تعديل قيود استخدام المادة الحافظة ميثيل ايزوثيازولينون مختصرها «إم آي تي» في منتجات التجميل، استنادًا للتقارير والدارسات التي أشارت إلى أعراضها الجانبية المتمثلة في التهيج وتحسس الجلد.

وقالت مصادر «عاجل»: إن الهيئة عملت على تعديل ومراجعة البراهين على أن يتم حصر مادة ميثيل إيزوثيازولينون بشكل فردي أو ضمن خليط مواد أخرى في منتجات التجميل القابلة للشفط؛ لمنع استخدامها مستقبلًا في أي منتجات للتجميل أو التي تبقى على الجلد .

وشددت الهيئة على مديري مستودعات التجميل بالمملكة ومستوردي منتجات التجميل بمنع استيراد المادة أو المنتجات التي تدخل ضمن محتوياتها اعتبارًا من تاريخ 1-1-2020، ومنحهم مهلة لسحب المنتج الموجود في الأسواق حتى 31-12-2020م .

وتعمل المادة التي منعتها الهيئة كمادة حافظة في مستحضرات الماكياج والتجميل والمحارم المعطرة؛ لحفظ هذه المركبات من نمو الميكروبات.