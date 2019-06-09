نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجابري

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد جندي أول حسن بن يحيى مفرح الجابري أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.

‬فيما عبر أفراد أسرة وذوي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.