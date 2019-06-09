بالصور.. أمير الرياض يستقبل منسوبي الإمارة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد، وكلاء إمارة المنطقة المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادل أمير المنطقة مهنئيه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، معربًا عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات السعيدة وينعم الوطن بالرخاء والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

وألقى أمير منطقة الرياض كلمة استهلها بالحمد والثناء لله- عز وجل- على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن وأمان، مؤكدًا مسؤولية الجميع في خدمة الوطن والمواطن للوصول للمستوى المنشود، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز .

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كانت أمانة منطقة الرياض اختتمت، الخميس الماضي، فعالياتها الاحتفالية بعيد الفطر المبارك والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، وشهدت إقبالًا كثيفًا من الزوار.

وجاءت فعاليات الأمانة هذا العام متنوعة ما بين فعاليات ترفيهية وثقافية وتراثية، وحرصت على أن تكون فعالياتها مناسبة لمختلف شرائح المجتمع؛ حيث أقيمت فعاليات عامة وأخرى للعائلات وغيرها للرجال والنساء والأطفال.

وتمثلت الفعاليات العامة في معايدات الحوامة التي أحيت من خلالها الأمانة إحدى الموروثات الشعبية القديمة في منطقة نجد، وأقيمت في حدائق الدانة وحي الوادي وحي الرائد، وكذلك فعالية معايدة الأطفال في مصليات العيد، إلى جانب فعالية الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد المقامة بمطار بنبان شمال الرياض.