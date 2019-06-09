نقل عسير يباشر انهيار إحدى عبارات السيول برجال ألمع

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، حادث انهيار إحدى عبارات السيول الواقعة على طريق جندلة، في محافظة رجال ألمع، بسبب مياه السيول الغزيرة التي اجتاحت المحافظة، أمس، مما أدى إلى انهيار العبارة. وقد بدأ فرع الوزارة في صيانة الموقع وفتح تحويلة تمكّن سالكي الطريق العبور معها، والعمل على معالجة الوضع الحالي.



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