انقطاع الكهرباء في نجران يستنفر الإمارة والشركة تعتذر مجددا

عادت قصة انقطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية إلى الواجهة مجددا مع حرارة الصيف، ولكن في نجران، إذ انقطعت الخدمة بشكل كبير عن مناطق مختلفة من نجران منذ صباح اليوم، قبل أن تعود تدريجيا كل ساعة إلى عدد مختلف من المشتركين. وأكدت إمارة المنطقة، أن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أجرى اتصالا هاتفيّا بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددا، فيما قدمت الشركة السعودية للكهرباء من جديد، اعتذارها للمشتركين، وأكدت أن الفرق الميدانية تعمل على إعادتها في أسرع وقت ممكن. وبدأت الخدمة بالعودة إلى المشتركين بشكل تدريجي كل ساعة، إذ عادت الخدمة تدريجيّا إلى 4 مستشفيات، وإلى 19 ألفا و300 مشترك، ثم إلى 31600 مشترك، ثم إلى 43 ألف مشترك. وشهدت محافظات الجنوب «جازان ونجران وعسير» خلال الأيام الأخيرة من رمضان الماضي، أزمة في الكهرباء، إذ انقطعت بشكل واسع على عدد من المناطق، مما تسبب في ارتباك الحركة المرورية، وتعطل محطات الوقود، وتلف مواد غذائية، وجلب مولدات احتياطية، قبل أن تعود تدريجيا إلى الخدمة.



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