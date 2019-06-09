انقطاع الكهرباء في نجران يستنفر الإمارة والشركة تعتذر مجددا

وبدأت الخدمة بالعودة إلى المشتركين بشكل تدريجي كل ساعة، إذ عادت الخدمة تدريجيّا إلى 4 مستشفيات، وإلى 19 ألفا و300 مشترك، ثم إلى 31600 مشترك، ثم إلى 43 ألف مشترك. وشهدت محافظات الجنوب «جازان ونجران وعسير» خلال الأيام الأخيرة من رمضان الماضي، أزمة في الكهرباء، إذ انقطعت بشكل واسع على عدد من المناطق، مما تسبب في ارتباك الحركة المرورية، وتعطل محطات الوقود، وتلف مواد غذائية، وجلب مولدات احتياطية، قبل أن تعود تدريجيا إلى الخدمة.
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