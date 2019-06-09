2019-06-09

عبدالله بن زايد : الدول العربية يجب أن تكون طرفًا في الاتفاق النووي مع إيران

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكّد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، أن دول المنطقة يجب أن تكون طرفًا في أي اتفاق نووي يتم إبرامه مع إيران مستقبلًا لافتًا إلى أنه يجب أن يشمل الاتفاق مع إيران، بالإضافة إلى الملف النووي وقف دعمها للإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية.

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وقال وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن السعودية والإمارات والنرويج ستستمر في التحقيق لإفادة مجلس الأمن بتفاصيل الاعتداء الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة واستهدف 4 ناقلات نفط.

وتابع الوزير الإماراتي أن الحادث الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة هو اعتداء على سلامة الملاحة الدولية ويرفع التوتر في المنطقة

إن الإمارات تُرحب بالدور الذي تقوم به ألمانيا وغيرها من الدول في التخفيف من التوتر في المنطقة، مؤكدًا أنه بحث مع نظيره الألماني قضايا المنطقة أوضاع إيران والسودان وليبيا واليمن وفلسطين.