ما هو حساب المواطن| تعرف على كل ما يخص حساب المواطن

حساب المواطن| هو برنامج حكومي سعودي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكى يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الإعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.

أسباب إنشائه

أنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

دعم موجه؛ كفاءة أعلى

تحرص المملكة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، إلا أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم.

عبر حساب المواطن، يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك.

استهلاك رشيد؛ موارد مستدامة

ساهم الدعم بشكله السابق في تشجيع الاستهلاك المفرط في منتجات الطاقة والمياه بشكل يؤدي إلى هدر هذه الموارد. لذلك تم إقرار برنامج حساب المواطن كأحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، و يضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها لأجيالنا المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين، حيث تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالمياً لتشجيع الموازنة والادخار

أهداف البرنامج

تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة و ضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية و المشروبات).

رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.

تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.

المبادئ التوجيهية لتصميم برنامج حساب المواطن

ينبغي أن يوفر الحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض من التأثير المحتمل للإصلاحات.

أن يكون الدعم نقداً بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد.

أن يكون الدعم عادلاً لكل فئة ومتغيراً حسب حجم الأسرة.

البدء بصرف الدعم للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمس المواطن.

الرؤية المستقبلية لبرنامج حساب المواطن

يمثل دعم الإصلاحات للأسر السعودية الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن، ليكون برنامجاً شاملاً كافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة.

ستوفر البوابة نظاماً موحداً لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفعالية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

الفئات المستفيدة

ستكون الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص. كما سيشمل أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل

Advertisements

مراحل البرنامج

سوف يجتاز البرنامج ثلاث مراحل أساسية بداية من تسجيل المواطنين السعوديين من الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن سوف يبدء بمرحلة الأهلية و سوف ينتهي بمرحلة إستحقاق التقدية لهذا الشخص و سوف يتم صرف البدلات و المراحل التي سيمر بها كالأتي

تبدء بمرحلة تسجيل المواطنين و قد تم فتح باب تسجيل دخول حساب المواطن و ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج و في هذة الفترة سوف يقم المسئولين بفحص الطلبات للتأكد من صحة البيانات.

المرحلة الثانية هي مرحلة التأهيل و في هذة المرحلة يتم إرسال رسالة علي هاتف المتقدم الذي تم ترشيحة بالنسبة للأشخاص المقبولين.

المرحلة الثالثة و الأخيرة هي مرحلة الإستحقاق سوف يتم فيها إعلان البدل المادي و تقديرة لكل مواطن يستحقة سوف يتم أخذ البدل المادي قبل أن يتم زيادة الأسعار.

جدول إحصائية حساب المواطن

تجاوزعدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج 2,200,000 مستفيد، وعدد التابعين أكثر من 8,700,000 مستفيد.

الشهر. رقم الدفعة. قيمة الدعم للمستحقين

ديسمبر2017 الأولى. 2,000,000,000 ريال سعودي

يناير2018 الثانية 2,100,000,000 ريال سعودي

فبراير2018. الثالثة 2,200,000,000 ريال سعودي

مارس2018 الرابعة. 2,200,000,000 ريال سعودي

أبريل2018 الخامسة 2,300,000,000 ريال سعودي

مايو2018. السادسة 2,400,000,000 ريال سعودي

يونيو2018. السابعة 2,400,000,000 ريال سعودي

يوليو2018 الثامنة 2,300,000,000 ريال سعودي

أغسطس2018. التاسعة 2,300,000,000 ريال سعودي

سبتمبر 2018 العاشرة 2,300,000,000 ريال سعودي

أكتوبر2018. الحادية عشر. 2,400,000,000 ريال سعودي

نوفمبر2018 الثانية عشر 2,400,000,000 ريال سعودي

ديسمبر2018. الثالثة عشر. 2,400,000,000 ريال سعودي

يناير2019. الرابعة عشر 2,400,000,000 ريال سعودي

نوفمبر2019. الخامسةعشر.2,400,000,000 ريال سعودي

مارس2019. السادسة عشر 2,500,000,000 ريال سعودي

← إقرأ أيضاً: