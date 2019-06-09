مصر تحبط تسلل 156 إلى ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تسلل 156 شخصا إلى الجانب الليبي، عبر الطرق الصحراوية بمحافظة مرسي مطروح. وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا مغادرة الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة للجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمنطقة السلوم إلا أن قوات حرس الحدود ألقت القبض عليهم وعرضتهم على النيابة المختصة.



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