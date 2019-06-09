مسؤولون مكسيكيون يكذبون ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مكسيكو سيتي

قال مسؤولون مكسيكيون أمس إن بلادهم لم توافق مطلقا على شراء مزيد من المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة ضمن اتفاق توصل إليه الجانبان أمس الأول بشأن أمن الحدود والهجرة غير الشرعية.

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جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبيرج عن ثلاثة مسؤولين مكسيكيين، دون الكشف عن هوياتهم.

وأضافت الوكالة أن تصريحات المسؤولين المكسيكيين تتعارض مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق بشأن ذلك الاتفاق.

وكان ترمب قال عبر حسابه على تويتر أمس الأول إن المكسيك وافقت على «البدء فورا في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من مزارعينا الوطنيين العظماء».