5.1 ملايين يمني يصعب إيصال المساعدات لهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أفادت وكالة أممية أمس بأن 5.1 ملايين يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات لها.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أن «هناك 5.1 ملايين يمني ممن هم بحاجة لمساعدات يعيشون في 75 منطقة يصعب الوصول إليها».
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن 24 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية، يمثلون نحو 80% من سكان البلاد. كما تشير البيانات إلى أن الصراع تسبب في تهجير 3.6 ملايين شخص.
وكثيرا ما تشكو المنظمات الإغاثية من الصعوبات التي تواجهها خلال العمل في اليمن.
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