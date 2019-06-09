، الجيش اليمني يقضي على 60 حوثيًّا بينهم 4 قادة بارزين ،

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية 60 قتيلًا في صفوفها بينهم قيادات بارزة.
وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت قرية حبيل، ووادي الزبيريات، وقرية باجة، واستكملت تطهير قرية شخب بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.
وبيّن أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في الأثناء، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قادة الميليشيا القتلى في المعارك هم: محمد أحمد صغير الغيل المكنى "أبو علي"، وعلي أحمد يحيى ملاخ المقبول المكنى "أبو سامي"، وعلي أحمد حسن الخولاني المكنى "أبو يوسف"، وسلطان أحمد يحيى الأجرش المكنى "أبو زيد".
وأضاف أن المعارك أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين وسلاح عيار 23، فيما فرّ العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية باتجاه محافظة إب.
الجيش اليمني يقضي على 60 حوثيًّا بينهم 4 قادة بارزينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية 60 قتيلًا في صفوفها بينهم قيادات بارزة.
وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت قرية حبيل، ووادي الزبيريات، وقرية باجة، واستكملت تطهير قرية شخب بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.
وبيّن أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في الأثناء، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قادة الميليشيا القتلى في المعارك هم: محمد أحمد صغير الغيل المكنى "أبو علي"، وعلي أحمد يحيى ملاخ المقبول المكنى "أبو سامي"، وعلي أحمد حسن الخولاني المكنى "أبو يوسف"، وسلطان أحمد يحيى الأجرش المكنى "أبو زيد".
وأضاف أن المعارك أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين وسلاح عيار 23، فيما فرّ العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية باتجاه محافظة إب.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
06:54 PM
انتزع عدة مناطق من الميليشيا في الضالع
حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية 60 قتيلًا في صفوفها بينهم قيادات بارزة.
وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت قرية حبيل، ووادي الزبيريات، وقرية باجة، واستكملت تطهير قرية شخب بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.
وبيّن أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في الأثناء، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قادة الميليشيا القتلى في المعارك هم: محمد أحمد صغير الغيل المكنى "أبو علي"، وعلي أحمد يحيى ملاخ المقبول المكنى "أبو سامي"، وعلي أحمد حسن الخولاني المكنى "أبو يوسف"، وسلطان أحمد يحيى الأجرش المكنى "أبو زيد".
وأضاف أن المعارك أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين وسلاح عيار 23، فيما فرّ العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية باتجاه محافظة إب.
، الجيش اليمني يقضي على 60 حوثيًّا بينهم 4 قادة بارزين ،
المصدر : الخليج 365
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