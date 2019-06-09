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أجرى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز اليوم الأحد اتصالا هاتفياً بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا ظهر اليوم.
وأعلنت إمارة المنطقة أنه سيعقد اجتماعاً مفصلياً لإنهاء المشكلة، وذلك بعد انقطاع التيار عن 153 ألف مشترك في نجران.
وأوضحت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تمت إعادة الكهرباء تدريجياً إلى 4 مستشفيات، وإلى 31600 مشترك.
أمير نجران يعقد اجتماعاً لإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباءهادي آل كليب الخليج 365 2019-06-09
أجرى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز اليوم الأحد اتصالا هاتفياً بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا ظهر اليوم.
وأعلنت إمارة المنطقة أنه سيعقد اجتماعاً مفصلياً لإنهاء المشكلة، وذلك بعد انقطاع التيار عن 153 ألف مشترك في نجران.
وأوضحت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تمت إعادة الكهرباء تدريجياً إلى 4 مستشفيات، وإلى 31600 مشترك.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
06:20 PM
بعد انقطاع التيار عن 153 ألف مشترك في المنطقة
أجرى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز اليوم الأحد اتصالا هاتفياً بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا ظهر اليوم.
وأعلنت إمارة المنطقة أنه سيعقد اجتماعاً مفصلياً لإنهاء المشكلة، وذلك بعد انقطاع التيار عن 153 ألف مشترك في نجران.
وأوضحت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تمت إعادة الكهرباء تدريجياً إلى 4 مستشفيات، وإلى 31600 مشترك.
، أمير نجران يعقد اجتماعاً لإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء ،
المصدر : الخليج 365
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