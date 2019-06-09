محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله النفجان، محمد بن مشهور آل مشهور رتبتَه الجديدة "عميد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وقدّم "النفجان" التهاني والتبريكات للعميد "ابن مشهور"، على ترقيته، وحثّه على بذل المزيد من العطاء المتواصل. من جانبه شكر العميد "ابن مشهور" القيادةَ الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعدّ حافزًا قويًّا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. "ابن مشهور" لرتبة عميد بسجون الشرقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09 قلّد مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله النفجان، محمد بن مشهور آل مشهور رتبتَه الجديدة "عميد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وقدّم "النفجان" التهاني والتبريكات للعميد "ابن مشهور"، على ترقيته، وحثّه على بذل المزيد من العطاء المتواصل. من جانبه شكر العميد "ابن مشهور" القيادةَ الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعدّ حافزًا قويًّا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. Advertisements 09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 06:03 PM قلّد مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله النفجان، محمد بن مشهور آل مشهور رتبتَه الجديدة "عميد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وقدّم "النفجان" التهاني والتبريكات للعميد "ابن مشهور"، على ترقيته، وحثّه على بذل المزيد من العطاء المتواصل. من جانبه شكر العميد "ابن مشهور" القيادةَ الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعدّ حافزًا قويًّا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. ، "ابن مشهور" لرتبة عميد بسجون الشرقية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ابن مشهور" لرتبة عميد بسجون الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.