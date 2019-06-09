، شاهد.. "القبب السبع" بالرياض تنفذ "كوزموس" ﻓﻀﺎء الإﺛﺎرة والمتعة والاكتشاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏وسط أجواء مبهرة بمشاركة أهم الشركات والمتاجر المتميزة ورواد الأعمال

أقامت "الخطوة المعترفة" عدداً من الفعاليات الترفيهية وسط أجواء مبهرة تجمع بين الترفيه وفرحة عيد الفطر، وذلك في "سفن مونز" القبب السبع، بجانب الرياض بارك، وبمشاركة أهم الشركات والمتاجر المتميزة ورواد الأعمال.

وتم تقسيم الفعاليات إلى ثلاث مراحل (الفنون – الطفل – خليجيون) وذلك على الأقمار السبعة، ولكل قمر طابع خاص، ولكل قبة قصة وحكاية مختلفة ومثيرة في عالم الفن والموسيقى الشرقية والغربية تناسب كل فئات المجتمع.

ويقدم قمر الطفل جولة في عالم الفلك ومعلومات تخص الفضاء بأسلوب محبب للطفل، بعد ذلك مسرحية تحكي قصة نجاح علماء الفلك ورحلتهم في البحث بطريقة مبسطة تجتمع فيها المعلومة والترفيه ومجموعة من الأغاني لتقريب الفكرة للطفل.

‏‎كما يقدم قمر الفن العديد من المواهب والفنون الشابة وإتاحة فرصة للشباب لعرض إبداعاتهم بوجود رسومات لكبار الفنانين السعوديين.

وفي رحلة مشوقة ومثيرة في قمر عالم الإثارة والتي تم تصميمها من قبل مجموعة شباب سعوديين على هيئة مغامرة تجتمع فيها الإثارة والتشويق لزوار القمر، وتنتهي الرحلة في قمر ألعاب التشويق والألعاب الإلكترونية التي يسافر زوارها إلى العالم الجديد ألعاب العالم الافتراضي والبلاي ستيشن.

كما أقيمت العديد من الأنشطة من المشاريع الناشئة، بالإضافة إلى حفلات غنائية منوعة على مدار أيام الفعالية.

Advertisements