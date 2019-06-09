، مجموعة العشرين تناقش شيخوخة سكان العالم.. هنا المخاوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحلول 2050 سيتخطّى أصحاب الستين عامًا المليارين

ناقش وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم (الأحد)، للمرة الأولى؛ إشكاليات مرتبطة بشيخوخة السكان وانخفاض الولادات، مثل زيادة تكاليف الرعاية الصحية والنقص في اليد العاملة والخدمات المالية الخاصة بالمسنين.

ووفقًا لـ"فرانس برس": لم يأتِ اختيار اليابان التي تترأس قمة فوكوكا (جنوب غرب) لهذا الموضوع بشكل عشوائي؛ إذ قد تصبح قريبًا أكبرَ بلد فائق الشيخوخة في العالم؛ ما يعني أن 28 في المئة من سكانها ستفوق أعمارهم 65 عامًا، على أن تصل نسبتهم إلى نحو 40 بالمئة في عام 2050.

وحرصت اليابان التي تعيق هذه المشكلة نموها الاقتصادي، على نقل خبرتها إلى الدول الأخرى، فيما دعت شركاءها في العالم وبصورة خاصة الأصوات الأقلّ تطوّرًا إلى التحرُّك قبل فوات الأوان.

وخاطب وزير مالية اليابان تارو آسو نظراءه قائلًا: "إذا بدأت آثار الشيخوخة الديموغرافية بالظهور قبل أن تصبحوا أغنياء، فلن يعود بوسعكم حينها اتخاذ أية إجراءات فعالة".

من جهته ذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا، على هامش الاجتماع المالي، أنه إذا كان هذا التوجه يطال العالم أجمع، فإن مجموعة العشرين تشيخ بوتيرة أسرع.

وقال "غوريا": "إن هذا الاتجاه سيستمر، وأنا أخشى ذلك. ليس أمرًا نستطيع وقفه فجأة".

وفي البيان الختامي أشارت المجموعة إلى أن التغيرات الديموغرافية تُوجِد تحديات وفرصًا لكل دول مجموعة العشرين، والمشكلة تتطلب سياسات ضريبية ومالية ونقدية وهيكلية.

ويسهم طول متوسط العمر المتوقع وتراجع معدل الولادات في زيادة أعداد المسنين بشكل كبير في الدول الغنية؛ مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي قامت بسلسلة دراسات حول المسألة.

وبحلول عام 2050 سيتضاعف عدد السكان الذين تفوق أعمارهم الستين عامًا في العالم، وسيتخطّى المليارين.