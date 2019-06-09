السعودية اليوم / زلزال بقوة 3.11 درجات يضرب محافظة باجة التونسية



تونس 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 11ر3 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة باجة شمال غرب تونس.

وأفاد المعهد التونسي للرصد الجوي، أن مركز الزلزال، الذي شعر به أهالي المنطقة، حدد شمال غرب مدينة عمدون التابعة للمحافظة من دون خسائر مادية او بشرية.

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17:47ت م

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