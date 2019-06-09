السعودية اليوم / زلزال بقوة 7ر5 درجات يضرب مناطق في جاوا الوسطى



جاكرتا 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجات بمقياس ريختر قبالة مقاطعة جاوا الوسطى في إندونيسيا .

وأوضحت وكالة علم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع تحت سطح البحر على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 88 كيلومترا جنوب غرب مدينة سيلاكاب.

ولم تصدر وكالة علم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG) أي تحذير من احتمال حدوث موجة مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار.

// انتهى //

17:32ت م

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