السعودية اليوم / بلدية محافظة الوجه تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



الوجه 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

نظمت بلدية الوجه اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي ورؤساء الاقسام ومنسوبي البلدية، وذلك بمقر البلدية.

ورفع العطوي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولسمو أمير المنطقة، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة عيد الفطر المبارك وأن يعيده على الجميع باليمن والبركات.

وقدم المهندس العطوي الشكر لجميع الموظفين للجهد الذي قدموه خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر .

// انتهى //

17:18ت م

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