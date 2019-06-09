السعودية اليوم / اختتام فعاليات مهرجان "فرحتكم عيدنا" في الوجه



الوجه 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

اُختتمت أمس بمحافظة الوجه، فعاليات مهرجان "فرحتكم عيدنا" التي نظمتها بلدية المحافظة احتفاء بعيد الفطر المبارك في حديقة البوابة الواقعة شمال شاطئ زاعم السياحي .

وأوضح رئيس بلدية الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي, أن الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام تضمنت العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة والمسابقات الشعبية والثقافية والعروض الترفيهية للطفل والأسرة، وأمسيات شعرية نالت استحسان الحضور من الشباب والعوائل الى جانب الجلسات الشبابية بمشاركة أركان مختلفة منها ركن التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي وركن المذاق.

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16:56ت م

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