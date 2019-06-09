السعودية اليوم/ وكالة الأنباء السعودية تعايد منسوبيها



الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت وكالة الأنباء

وقدم معالي الأستاذ عبدالله الحسين التهنئة بهذه المناسبة لمنسوبي " واس " ، سائلاً المولى عز وجل أن يمدهم بالعون والتوفيق, وأن يعيده الله سبحانه أعواماً عديدة والجميع بأتم صحة وعافية وأن تحقق " واس " المزيد من النجاحات والتميز في مواكبتها للأحداث داخلياً وخارجياً .

إثر ذلك كرم معاليه المشاركين في الورش التنفيذية لإعداد استراتيجية وكالة الأنباء السعودية التي أقامها مكتب تحقيق الرؤية .

// انتهى //

16:52ت م

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الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت وكالة الأنباء السعودية اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي رئيسها الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ومديري الإدارات، وذلك في مركز "واس " الإعلامي بمقرها الرئيس في مدينة الرياض.وقدم معالي الأستاذ عبدالله الحسين التهنئة بهذه المناسبة لمنسوبي " واس " ، سائلاً المولى عز وجل أن يمدهم بالعون والتوفيق, وأن يعيده الله سبحانه أعواماً عديدة والجميع بأتم صحة وعافية وأن تحقق " واس " المزيد من النجاحات والتميز في مواكبتها للأحداث داخلياً وخارجياً .إثر ذلك كرم معاليه المشاركين في الورش التنفيذية لإعداد استراتيجية وكالة الأنباء السعودية التي أقامها مكتب تحقيق الرؤية .// انتهى //16:52ت م0186

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