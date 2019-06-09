السعودية اليوم / تعليم الليث يقيم حفل المعايدة السنوي



مكة المكرمة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت إدارة التعليم بمحافظة الليث اليوم, حفل المعايدة السنوي بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ, بحضور مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي, والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد النعيري, والمستشار التعليمي عبدالرحمن باعفيف, وعدد من مديري الإدارات والأقسام والموظفين.

ورفع الحازمي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما بارك جميع منسوبي ومنسوبات الإدارة بالعيد السعيد، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال.

ودعا إلى العمل بروح الفريق الواحد والحرص على تحقيق إنجاز الأعمال في أوقاتها وتقديم الخدمة للمستفيدين بكل إتقان وتفان، مؤكدًا حرص الإدارة على إقامة حفل المعايدة لجميع منسوبيها لما له من أثر كبير في تعزيز العلاقات الاجتماعية، وتقوية أواصر الأخوة وتعميق روح الألفة والمحبة، ومد جسور التواصل بين جميع منسوبي الإدارة، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة على الإبداع والتميز.

// انتهى //

16:25ت م

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