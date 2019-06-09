السعودية اليوم / جامعة الطائف تعايد منسوبيها وتكرّم متقاعديها ومتعاقديها السابقين



الطائف 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت جامعة الطائف حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك, وذلك في مقر الجامعة.

ورفع مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشهد حفل المعايدة تكريم الموظفين المتقاعدين وأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم، تقديراً لخدمتهم السابقة في الجامعة.

وأعرب الدكتور الزهراني عن شكره وتقديره لجميع المكرمين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

// انتهى //

16:09ت م

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