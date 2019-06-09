السعودية | الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء سلام ومعايدة لمنسوبيها

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نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم, لقاء سلام ومعايدة لمنسوبيها بديوان الرئاسة العامة بالرياض، وذلك بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ووكلاء الرئاسة ومديري عموم الإدارات بالرئاسة العامة.

وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى معالي الدكتور السند كلمة هنأ فيها منسوبي الرئاسة العامة بعيد الفطر المبارك، مبيناً معاليه أن العيد في الإسلام عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، والفرح في العيدين من شرع الله جل وعلا ومن دينه، وإظهار الفرح والسرور في العيد من إظهار شعائر الدين، فإن هذا العيد جاء بعد ما منّ الله به على عباده في شهر رمضان المبارك.

وأوضح السند أن من نعم الله جل وعلا علينا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية ما منَّ الله جل وعلا به على عباده الذين وفدوا إلى البيتين العظيمين المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بالملايين من أنحاء المعمورة آمنين مطمئنين أدوا عباداتهم لله جل وعلا بأمنٍ واستقرار ورخاء.

وأشاد الدكتور السند بجهود منسوبي الرئاسة من الأعضاء الميدانيين والإداريين في كل الفروع، موضحاً قيام الرئاسة العامة بمسؤولياتها وممارسة اختصاصاتها على أكمل وجه وأحسن صورة بما هيأ الله جل وعلا من الأسباب التي وفرتها هذه الدولة المباركة.

وقدم معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يولونه للرئاسة من دعم وتأييد وتشجيع ومتابعة.

وثمّن هذه الفرصة لمعايدة الحاضرين من منسوبي الرئاسة في كل فروع المملكة، داعياً الله جل وعلا أن يعيده علينا وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجزي زملاءنا الذين عملوا واجتهدوا، موصياً بمواصلة العمل والاجتهاد في أداء مسؤولياتهم على أكمل وجه وأحسن صورة.

واختتم اللقاء بالسلام والتهنئة, كما استمع معاليه إلى مداخلات الحضور.

