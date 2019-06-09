أدبي الأحساء يطلق برنامجه (صيفي .. ثقافي) بـ 30 فعالية منوعة

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أطلق نادي الأحساء الأدبي برنامجه الصيفي المنوع لصيف هذا العام بـ (٣٠) فعالية جاءت تحت مسمى (أدبي الأحساء .. صيفي ثقافي).

وقد بدأت هذه الفعاليات من غرة شهر رمضان المبارك ١٤٤٠هـ كشف ذلك رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، مبيناً أن هذا الأنشطة تضم برامج ثقافية وأدبية ومجتمعية تتوافق مع برنامج النادي “صيفي ثقافي” لهذا العام خلال إجازة الصيف الحالية ، حيث نجحت تجربة النادي في صيف العام الماضي مما جعل النادي يكرر هذه التجربة هذا العام بشكل أكثر تنظيماً وتنوعاً، وجاءت هذه الفعاليات وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى هناك عدة فعاليات ثقافية أخرى “غير مجدولة” تخضع لوقت الضيوف المتحدثين فيها كونهم (شخصيات وطنية اعتبارية)، حيث يترك لهم تحديد المواعيد حسب جداول أعمالهم ومسؤولياتهم، علاوة على المناسبات الآنية المرتبطة بالمناسبات الثقافية والرسمية، وفيما يلي الفعاليات المجدولة:

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مع الأخذ في الاعتبار أن البرنامج بدأ منذ اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك بثماني فعاليات منوعة تتوافق وروحانية الشهر الكريم ، وسيستمر النادي – بإذن الله – في تنفيذ برنامجه حتى نهاية إجازة الصيف وفق الآتي:

• – الأربعاء 2 شوال: لقاء المثقفين والأدباء السنوي بمناسبة عيد الفطر السعيد

• – الخميس 3 شوال: لقاء المثقفات “ديوانية المثقفات”.

• – الأحد 6 شوال: برنامج الأديب الصغير في النادي “الأديب المثقف” وهو موجه للطفل والأسرة

• – الثلاثاء والأربعاء 8-9 شوال: حلقة نقاش بعنوان: “الاستغلال الأمثل لوقت الإجازة الصيفية لدى الشباب والشابات” سيشارك فيها مجموعة من الشباب وبعض المختصين في هذا المجال

• – الأحد 13 شوال: لقاء الأديبات الواعدات “أديبة المستقبل”.

• – الثلاثاء والأربعاء والخميس 15-16-17 شوال: ورشة عمل بعنوان: “استخدام الانترنت.. الآمن والحماية”

• – الأحد 20 شوال: أمسية شعرية للشعر العربي الفصيح.

• – الاثنين 21 شوال: أمسية حوارية حول الحملات الإعلامية المشبوهة التي تستهدف أمن الوطن.

• – الأربعاء 23 شوال: محاضرة أدبية.

• – الخميس 24 شوال: الاحتفاء بأحد المبدعين من الشباب والشابات من خلال برنامج تشجيع المواهب الشابة في النادي

• – الأحد 27 شوال: محاضرة ثقافية.

• – الأربعاء 30 شوال: ندوة بعنوان: “الاستثمار السياحي في الأحساء بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019م.

• – الأحد 4 من ذي القعدة: أمسية قصصية لمجموعة من القاصين والقاصات الشباب

• -الخميس 8 من ذي القعدة: احتفاء بالمؤلفين في حفل توقيع لعدد من إصدارات النادي الجديدة.

• – الأحد 11 من ذي القعدة: حلقة نقاش بعنوان: “أهمية الشراكات المجتمعية في تنمية العمل الثقافي”.

• – الأربعاء 14 من ذي القعدة: ندوة بعنوان: “الشباب والعمل التطوعي”.

• – الخميس 15 من ذي القعدة: برنامج ركن الأديب الصغير في النادي “الأديب المثقف”.

• – الأحد 18 من ذي القعدة: لقاء المثقفات “ديوانية المثقفات”.

• – الثلاثاء والأربعاء 20-21 من ذي القعدة: ورشة تدريبية بعنوان: “التصميم التفاعلي في العروض التقديمية”.

• – الخميس 22 من ذي القعدة : لقاء الأديبات الواعدات.

• – الاثنين 26 من ذي القعدة : اجتماع اللجنة العلمية لمهرجان جواثى الثقافي في ضوء الاستعداد لتنفيذ المهرجان في نسخته السادسة

• – الأربعاء 28 من ذي القعدة : ندوة عن مناسك الحج والعمرة .

ويستأنف النادي برنامجه بعد عطلة عيد الأضحى حتى نهاية الإجازة الصيفية بإذن الله

كما أن هناك فعاليات لم يحدد وقتها لأنها مرهونة بمناسباتها الثقافية والمجتمعية والوطنية .