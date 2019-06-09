2019-06-09

إعادة التيار إلى 31.600 مشترك في نجران والشركة تعتذر

متابعات الخليج 365 - نجران

اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاع التيار عن أكثر من 150 ألف مشترك في نجران.

وقالت الشركة : تعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في نجران العزيزة عن انقطاعات في الخدمة الكهربائية، وتعمل فِرَقنا الميدانية على إعادتها في أسرع وقت ممكن، ونُثمن للجميع تعاونهم معنا.

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وكان التيار الكهرباء انقطع عن ١٥٣ ألف مشترك بما فيهم مستشفيات وهيئات صحية في منطقة نجران اليوم؛ ما تسبّب في حالة من الضيق والضجر بين المواطنين.

وأجرى أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا وتمّ الاتفاق على اجتماع مفصلي لإنهاء المشكلة.

وفي وقت لاحق أعلنت إمارة نجران إعادة الكهرباء تدريجيًّا إلى ٤ مستشفيات، وإلى إلى ٣١ ألفًا و٦٠٠ مشترك.