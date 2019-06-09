نجران في ظلام دامس للمرة الثانية .. انقطاع الكهرباء عن ١٥٣ ألف مشترك

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - نجران

انقطع التيار الكهرباء عن ١٥٣ ألف مشترك بما فيهم مستشفيات وهيئات صحية في منطقة نجران اليوم؛ ما تسبّب في حالة من الضيق والضجر بين المواطنين.

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وأجرى أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا وتمّ الاتفاق على اجتماع مفصلي لإنهاء المشكلة.

وفي وقت لاحق أعلنت إمارة نجران إعادة الكهرباء تدريجيًّا إلى ٤ مستشفيات، وإلى إلى ٣١ ألفًا و ٦٠٠ مشترك.