شكرا لقرائتكم 58 مولودًا خلال العيد في حفر الباطن والذكور الأكثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-09 58 مولودًا خلال العيد في حفر الباطن والذكور الأكثر متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن أوضحت صحة حفر الباطن لـ “متابعات الخليج 365” أن عدد المواليد خلال أيام العيد الثلاثة بلغ 58 مولودًا منهم 31 من الذكور و27 الإناث. ومن جهة أخرى أقامت صحة حفر الباطن، صباح اليوم الأحد، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في مبنى مديرية الشؤون الصحية، بحضور مديرها الأستاذ ناصر بن راشد الصافي والقيادات الصحية ومنسوبي الصحة من مختلف المواقع الصحية والمستشفيات. Advertisements









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