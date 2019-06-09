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وزراء مالية G20 : مضاعفة الجهود لإصلاح الضرائب الرقمية
متابعات الخليج 365 - واس
أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، في ختام اجتماعهم الذي عقد اليوم في مدينة فوكوكا، باليابان واستمر يومين، “المخاطر” التي يواجهها نمو الاقتصاد العالمي مع تكثف التوترات التجارية.
وتعهدوا في بيان ختامي صدر اليوم بـ”مضاعفة الجهود” لإصلاح الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، التي تواجه انتقادات لممارساتها في تجنب الضرائب، والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن “بحلول عام 2020”.
وشددوا على أن التوترات التجارية والجيوسياسية في تصاعد، مبدين استعدادهم للتعامل معها.
وتوقعوا أن يحقق الاقتصاد العالمي المزيد من النمو في وقت لاحق العام الجاري وحتى عام 2020، مؤكدين أنه رغم ذلك إلا أن النمو لا يزال منخفضًا.
ورحبوا بالإنجازات التي تمت مؤخرا فيما يتعلق بالشفافية بشأن الضرائب، بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب.
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