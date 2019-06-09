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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة مع تداول أكثر من 90 مليون سهم
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 182.74 نقطة ليقفل عند مستوى 8699.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 171 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجماعي, وأليانز إس إف، ومسك، وصدق، والكابلات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو, والغاز، ومعادن، ولازوردي، وأسمنت الشرقية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و1.44%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والجزيرة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 21.89 نقطة ليقفل عند مستوى 3452.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 115 صفقة.
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