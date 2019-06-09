حساب المواطن يستبق الدفعة الـ19 بتوجيه مهم بشأن الدعم

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حساب متابعات الخليج 365 يستبق الدفعة الـ19 بتوجيه مهم بشأن الدعم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على عدم أحقية البنوك في الحجز على قيمة الدعم أو استقطاع أية مُتحصلات منها حتى في حال تعثر المستفيد.
ودعا حساب متابعات الخليج 365 مَن يتم استقطاع الدعم منه إلى تقديم شكوى لدى البنك الخاص به وفي حالة عدم الردّ خلال 3 أيام يتم تقديم شكوى عبر مؤسسة النقد العربي السعودي
وقال حساب متابعات الخليج 365 : لا يحقّ للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب متابعات الخليج 365، ويمكنك التوجُّه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي: (هنا).
يأتي هذا قبل ساعات قليلة من موعد صرف حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ19 حيث سيتمّ الإيداع في الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر يونيو الجاري.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة التاسعة عشرة من الدعم.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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