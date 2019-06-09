شكرا لقرائتكم نصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-09 نصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة العيد متابعات الخليج 365 - واس كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم أن عدد المسافرين عبر الجسر خلال 5 أيام من إجازة عيد الفطر المبارك بلغ عدد 488,719 مسافر بزيادة 3.2% عن نفس الفترة للعام الماضي.

وأوضحت المؤسسة العامة في جسر الملك فهد بأنه رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد ظهرت حركة المسافرين بصورة مختلفة بغياب التكدسات والازدحام في كلا الجانبين وتحقيق أزمنة عبور مثالية، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.

بدوره قدم المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بالجسر في المملكتين الشقيقتين على الجهود المبذولة وحسن التنسيق والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة تماشيا مع حرص وتوجيه القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصف مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال إجازة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.