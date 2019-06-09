- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. أمطار غزيرة على الطائف الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. أمطار غزيرة على الطائف الآن
متابعات الخليج 365 - الطائف
هطلت قبل قليل أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الطائف.
ووثّق عدد من المواطنين مقاطع فيديو تُوثق هطول الأمطار التي بدأت على الطريق الدائري وامتدّت حتى داخل مدينة الطائف.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على العاصمة المقدسة، ومحافظات الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمرّ حتى الساعة التاسعة مساءً.
بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أمطار غزيرة على الطائف الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.